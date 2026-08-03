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Газета.ру

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В ГД внесен законопроект об оповещении водителей об эвакуации через "Госуслуги"

В ГД внесен законопроект об оповещении водителей об эвакуации через "Госуслуги"

Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты парламента Владиславом Даванковым внесли в Госдуму законопроект, который обязывает информировать владельцев автомобилей о предстоящей эвакуации через портал "Госуслуги".

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