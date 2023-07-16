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НАТО – Украине: дверь закрыли! Снаружи!

НАТО – Украине: дверь закрыли! Снаружи!

В Вильнюсе происходит то, что должно: Украину не только не приняли в НАТО, что вообще не рассматривается, но и фактически попросили закрыть дверь снаружи, поставив невыполнимое условие: «Если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять» (Столтенберг).

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Комментарии
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ВМ
Василий Михайленко
Этому пидору тока на раяле ванючим хуйем играть! Любой русский с понятием ему бы руку не подал, западло! Мазанному в рот!
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12 час.
Nikolay Stepanov
Вот и я думаю, что &quot;творчество&quot; Ведмедева не отражает истинной позиции руководства России.
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