🇮🇷 С хлебом и солью встречали первых иранских туристов сегодня в Сочи Первый рейс из Тегерана привёз к нам в гости 104 человека, до конца года курорт посетят не менее тысячи туристов из Ирана.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇮🇷 С хлебом и солью встречали первых иранских туристов сегодня в Сочи Первый рейс из Тегерана привёз к нам в гости 104 человека, до конца года курорт посетят не менее тысячи туристов из Ирана.