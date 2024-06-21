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🇮🇷 С хлебом и солью встречали первых иранских туристов сегодня в Сочи

🇮🇷 С хлебом и солью встречали первых иранских туристов сегодня в Сочи Первый рейс из Тегерана привёз к нам в гости 104 человека, до конца года курорт посетят не менее тысячи туристов из Ирана.

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