Российские силы ПВО сбили 304 украинских беспилотника за 12 часов 27 июля

Силы ПВО России сбили 304 украинских беспилотника за 12 часов Российские силы противовоздушной обороны с 8:00 до 20:00 по московскому времени 27 июля сбили 304 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.
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