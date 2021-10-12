Страна и люди

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Александр Роджерс: Новый уровень украинской внутриполитической борьбы

Александр Роджерс: Новый уровень украинской внутриполитической борьбы

Александр Роджерс   На Украине при странных обстоятельствах умер народный депутат. Фамилия его была Поляков, ему было всего 33 года, на здоровье не жаловался, ничем особым не болел (по крайней мере, ни о чём подобном не пишут) и вдруг он умер в такси.

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