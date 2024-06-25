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Проблема широкого распространения цифровых приборов ночного видения в Российской Армии

Проблема широкого распространения цифровых приборов ночного видения в Российской Армии

Проведение спецоперации обнажило проблему нехватки приборов ночного видения в Российской Армии. Наряду с поставляемыми приборами ночного видения на основе электронно-оптических преобразователей (ЭОП) на вооружение поступает множество ПНВ на основе цифровой матрицы…Для того, чтобы разобраться с техническими аспектами, мы обратились к специалистам новосибирского завода по производству электронно-оптических преобразователей и приборов ночного видения ЗАО «Экран ФЭП».

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