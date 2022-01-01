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Что изменится в жизни россиян в новом году

Что изменится в жизни россиян в новом году

Электронные паспорта, Олимпиада, мундиаль и запуск адронного коллайдера — главные события в России и в мире В наступающем году россиян, как и жителей всего мира, ждут сразу два масштабных спортивных события — Олимпиада и чемпионат мира по футболу.

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