Голкипер Федотов о дебюте за "Филадельфию": не самые лучшие ощущения

Российский голкипер "Филадельфии" Иван Федотов прокомментировал свой дебют в стартовом составе в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Баффало", признавшись, что испытывает не самые лучшие ощущения, передает "Чемпионат".
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