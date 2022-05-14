Беженцы Донбасса рассказали о проблемах главе СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову

kuban.sledcom.ru/ Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Прибывшие в Краснодарский край беженцы из Донбасса рассказали о насущных проблемах руководителю следственного управления СК России по региону Андрею Маслову.
kuban.sledcom.ru/ Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Прибывшие в Краснодарский край беженцы из Донбасса рассказали о насущных проблемах руководителю следственного управления СК России по региону Андрею Маслову.
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