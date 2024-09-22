Самой частой психологической проблемой студентов в РФ является тревожность

Свыше 70% студентов решают свои психологические проблемы, обращаясь к друзьям, а не к специалистам. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых-психологов Московского городского педагогического университета, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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