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Закон и Порядок

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НАТО объявило Китай «ключевым пособником российской войны»

НАТО объявило Китай «ключевым пособником российской войны»

Михаил Рябов. Страны НАТО отныне официально считают Китай одним из «ключевым пособников российской войны» против Украины.

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