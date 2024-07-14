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«Эдмонтон» – фаворит Кубка Стэнли в сезоне-2024/25 по версии The Athletic. «Даллас» и «Рейнджерс» – в топ-3, у «Флориды» ни одного голоса

Авторы издания попытались предсказать, кто станет победителем плей-офф в сезоне-2024/25. Первое место в опросе занял «Эдмонтон», набрав 46,9% голосов.

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