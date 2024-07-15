ГЛАВА РОСОБРНАДЗОРА ВЫДАЛ БАЗУ О МИГРАНТАХ. ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕДОВАЛА МГНОВЕННО: "НИКАКОГО РАДИКАЛИЗМА"

Юрий Кушнарев

ребята,чего вы надрываетесь,приводите примеры решения ваххабитской проблемы( не мигрантской). Неужели непонятно,что главный тормоз в Кремле,по фамилии Путин,по сути - враг русского народа несмотря на многочисленные заявления об обратном. Можно много рассуждать о том,что есть намерения у власти улучшения жизни людей,а хули толку.