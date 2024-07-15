Депутат Мосгордумы и журналист Андрей Медведев поддержал позицию главы Рособрнадзора Анзора Музаева о мигрантах в России.
ГЛАВА РОСОБРНАДЗОРА ВЫДАЛ БАЗУ О МИГРАНТАХ. ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕДОВАЛА МГНОВЕННО: "НИКАКОГО РАДИКАЛИЗМА"
Комментарии
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Юрий Кушнарев
ребята,чего вы надрываетесь,приводите примеры решения ваххабитской проблемы( не мигрантской). Неужели непонятно,что главный тормоз в Кремле,по фамилии Путин,по сути - враг русского народа несмотря на многочисленные заявления об обратном. Можно много рассуждать о том,что есть намерения у власти улучшения жизни людей,а хули толку.
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5 час.
Виталий
Твой девиз???
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4 час.
Николай ИВАНОВ
Правильно сказал Музаев про детей мигрантов. Хотят жить в РОССИИ пусть учат русский язык......
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5 мин.
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