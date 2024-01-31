Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боррель отказался говорить об обещании поставить миллион снарядов Украине

Боррель отказался говорить об обещании поставить миллион снарядов Украине

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель отказался комментировать украинским журналистом свои прошлогодние обещания, согласно которым Евросоюз поставит Киеву один миллион снарядов к марту 2024 года.

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Комментарии
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фарид сабиров
МилиОн милиОн алых руз обещыл , обМАНул пасКУДА
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22 час.
Misha Glusch
ты ж вроде дипломат, жопез, а это значит...
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22 час.

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