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Мнение: «Результаты референдума в Исландии – удар по престижу и амбициям ЕС», – Инна Литвиненко

Мнение: «Результаты референдума в Исландии – удар по престижу и амбициям ЕС», – Инна Литвиненко

Политолог, член Общественного совета при Минобрнауки РФ, к.э.н., доцент РГУ «Соцтех» Инна Литвиненко в программе «Мнение» прокомментировала новость о том, что в Исландии состоялся референдум по вопросу о начале переговоров о вступлении в Евросоюз.

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