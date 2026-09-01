Мнение: «Результаты референдума в Исландии – удар по престижу и амбициям ЕС», – Инна Литвиненко

Политолог, член Общественного совета при Минобрнауки РФ, к.э.н., доцент РГУ «Соцтех» Инна Литвиненко в программе «Мнение» прокомментировала новость о том, что в Исландии состоялся референдум по вопросу о начале переговоров о вступлении в Евросоюз.