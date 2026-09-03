Лавров подтвердил стремление сохранить формат "Россия-Индия-Китай"

На Восточном экономическом форуме глава МИД России Сергей Лавров подтвердил намерение Пекина и Нью-Дели сохранять формат сотрудничества "Россия-Индия-Китай", зародившийся в 2002 году и послуживший основой для создания БРИКС.
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