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Царьград

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Лавров подтвердил стремление сохранить формат "Россия-Индия-Китай"

Лавров подтвердил стремление сохранить формат "Россия-Индия-Китай"

На Восточном экономическом форуме глава МИД России Сергей Лавров подтвердил намерение Пекина и Нью-Дели сохранять формат сотрудничества "Россия-Индия-Китай", зародившийся в 2002 году и послуживший основой для создания БРИКС.

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