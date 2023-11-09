Более 40 пешеходных перехода построят в городе до 2025 года

В рамках развития улично-дорожной сети столицы активно возводятся и пешеходные переходы. Ожидается, что до 2025 года появится еще 42 таких объекта, сообщил в ходе пресс-показа строящегося автомобильного моста в створе улицы Мясищева руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.