Лепс ответил на вопрос о песнях про СВО

Григорий Лепс пообщался с журналистами на российской национальной музыкальной премии «Виктория». Певцу задали вопрос на тему творчества: собирается ли он писать песни про специальную военную операцию? Как сообщает ТАСС, народный артист России заявил, что в его репертуаре нет песен на тему СВО и их написание в будущем не планируется.