Депутат Авксентьева рассказала, почему в Госдуме хотят ввести наказание за сталкинг

Сейчас в России отсутствует соответствующая статья в законодательстве Постоянные звонки, денежные переводы с сообщениями от неизвестных, сталкерские приложения, позволяющие видеть местонахождение человека, — все это формы преследования, за которые не всегда следует наказание.