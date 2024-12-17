Депутат Авксентьева рассказала, почему в Госдуме хотят ввести наказание за сталкинг

Сейчас в России отсутствует соответствующая статья в законодательстве Постоянные звонки, денежные переводы с сообщениями от неизвестных, сталкерские приложения, позволяющие видеть местонахождение человека, — все это формы преследования, за которые не всегда следует наказание.
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