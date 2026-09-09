Iran Says Basij Force Commander Killed In Mystery Insurgent 'Terror Attack' American and Israeli officials have continued to speculate about fomenting some kind of internal rebellion or large-scale street uprising inside Iran, in hopes of toppling the leadership of the Islamic Republic.
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