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Вяльбе отказалась от места в сборной ради «более важных сотрудников»

Вяльбе отказалась от места в сборной ради «более важных сотрудников»

Другие , 25 янв, 23:40  0  Вяльбе отказалась от места в российской делегации на ОИ ради «более важных сотрудников» Президент Федерации лыжных гонок России отметила, что получила аккредитацию на Игры от FIS, чтобы освободить место в российской делегации для других сотрудников ФЛГР Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе решила отправиться на Олимпийские игры 2022 года в Пекине по аккредитации Международной федерацией лыжного спорта (FIS), чтобы освободить место для других сотрудников ФЛГР.

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