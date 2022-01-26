Вяльбе отказалась от места в сборной ради «более важных сотрудников»

Другие , 25 янв, 23:40 0 Вяльбе отказалась от места в российской делегации на ОИ ради «более важных сотрудников» Президент Федерации лыжных гонок России отметила, что получила аккредитацию на Игры от FIS, чтобы освободить место в российской делегации для других сотрудников ФЛГР Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе решила отправиться на Олимпийские игры 2022 года в Пекине по аккредитации Международной федерацией лыжного спорта (FIS), чтобы освободить место для других сотрудников ФЛГР.