В полку «Наполеонов» прибыло, или День открытых дверей в европейском дурдоме

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно провёл встречи сразу с двумя ведущими французскими политиками: главой Пятой республики Эмманюэлем Макроном и лидером французской консервативной оппозиции Марин Ле Пен – непримиримым противником действующего президента.
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