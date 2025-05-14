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Врач Тарасова: ранняя клубника может содержать антибиотики

Врач Тарасова: ранняя клубника может содержать антибиотики

Производители часто обрабатывают клубнику специальными веществами для увеличения сроков ее хранения.Доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Пироговского Университета Ольга Тарасова обратила внимание на риски, связанные с употреблением ранней клубники.

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