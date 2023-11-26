Potap1956 Ситуация на территории соседнего, не совсем дружественного к нам государства, становится все более напряженной, и многие эксперты начинают высказывать предсказания о том, что наша сторона может достичь своих задач и вынудить оппонента заплатить дорогую цену за отказ от дипломатического разрешения ситуации Бывший аналитик ЦРУ, Ларри Джонсон, выразил свою точку зрения на развитие событий.
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