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Политолог: «Стратегия рыбного промысла – подстава для Дегтярева»

Политолог: «Стратегия рыбного промысла – подстава для Дегтярева»

Вопрос промысла кеты и горбуши на Амуре - один из самых социально важных вопросов региона, а потому перед выборами главы Хабаровского края нынешнему врио Михаилу Дегтяреву крайне важно обозначить собственную позицию в том числе и по этой проблеме.

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