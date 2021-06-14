Политолог: «Стратегия рыбного промысла – подстава для Дегтярева»

Вопрос промысла кеты и горбуши на Амуре - один из самых социально важных вопросов региона, а потому перед выборами главы Хабаровского края нынешнему врио Михаилу Дегтяреву крайне важно обозначить собственную позицию в том числе и по этой проблеме.