Soybeans test prospects for stable U.S.-China trade

China's renewed buying has made soybeans a rare area of commercial cooperation in a U.S.-China relationship strained by tariffs and other factors.
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