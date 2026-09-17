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Soybeans test prospects for stable U.S.-China trade

China's renewed buying has made soybeans a rare area of commercial cooperation in a U.S.-China relationship strained by tariffs and other factors.

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