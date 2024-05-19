В областном центре ловили должников-автомобилистов

Смоленские судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции провели рабочий рейд по улицам города.17 мая представители ведомств проверяли автомобили смолян с помощью специального комплекса, который способен выявить в потоке только те машины, владельцы которых имеют задолженности.
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