В областном центре ловили должников-автомобилистов

Смоленские судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции провели рабочий рейд по улицам города.17 мая представители ведомств проверяли автомобили смолян с помощью специального комплекса, который способен выявить в потоке только те машины, владельцы которых имеют задолженности.