Мирра неудержима! Сняла корону со Швентек и вышла во второй финал тысячника подряд

Мирра Андреева постепенно забывает, что такое поражения. У нее: ● 11 побед подряд; ● 4 подряд победы над соперницами из топ-10; ● второй подряд финал на уровне WTA 1000 – самом престижном в женском теннисе после «Больших шлемов» и итогового.