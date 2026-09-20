27 февраля 2015 года чужими, использовавшимися втёмную руками и с помощью украинской "медовой ловушки" был убит "лидер оппозиции" Борис.
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