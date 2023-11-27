США сообщили об атаке на свой эсминец в Аравийском море

Две баллистические ракеты были запущены с территории Йемена в направлении корабля американских Военно-морских сил (ВМС) USS Mason после того, как он прибыл на помощь захваченному в Аденском заливе танкеру Central Park.
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