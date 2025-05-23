Глава ФКИ Намаконов указал на роль регионов в развитии креативных индустрий

Успех развития творческих отраслей целиком зависит от региональных инициатив. Такое мнение высказал генеральный директор Федерации креативных индустрий (ФКИ) Игорь Намаконов в беседе с «ФедералПресс» на российско-китайском форуме «АмурЭкспо» в Благовещенске.