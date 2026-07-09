«Правила наши»: мигранты отчитали петербурженку за отстаивание интересов граждан России

Екатерина Самойлова Гавриченкова

с чиновников давно пора спросить, почему приоритет не за соплеменниками-репатриантами (сколько надо им бумажек собрать... хотя вполне достаточно того что славянин) и как быстро проскальзывают по гражданству "незаменимые" (просится немного другое слово) ... за столько лет можно давно забрать из "братских" сразиатских республик своих - русские ехали туда по разнарядке и никто не думал, что все так обернется... не считая русских земель отданных... не знают они истинной колонизации.... надо дать им прочувствовать...