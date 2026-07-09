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Царьград

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«Правила наши»: мигранты отчитали петербурженку за отстаивание интересов граждан России

«Правила наши»: мигранты отчитали петербурженку за отстаивание интересов граждан России

Жительница Санкт-Петербурга выразила обеспокоенность по поводу навязывания мигрантами их обычаев на территории России.

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Комментарии
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Екатерина Самойлова Гавриченкова
с чиновников давно пора спросить, почему приоритет не за соплеменниками-репатриантами (сколько надо им бумажек собрать... хотя вполне достаточно того что славянин) и как быстро проскальзывают по гражданству &quot;незаменимые&quot; (просится немного другое слово) ... за столько лет можно давно забрать из &quot;братских&quot; сразиатских республик своих - русские ехали туда по разнарядке и никто не думал, что все так обернется... не считая русских земель отданных... не знают они истинной колонизации.... надо дать им прочувствовать...
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