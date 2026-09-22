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Царьград

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Житель Петушков получил 4,5 года за пытки с покрышкой и пенопластом

Житель Петушков получил 4,5 года за пытки с покрышкой и пенопластом

Житель Петушинского района приговорён к 4 годам 6 месяцам колонии строгого режима за избиение знакомого, которого вместе с сообщником в течение двух дней били палкой и лопатой, водили по деревне с покрышкой на шее и запирали в уличном туалете с горящим пенопластом.

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