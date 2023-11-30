КНДР не станет обсуждать с США свой суверенитет

Суверенитет Северной Кореи никогда не станет предметом обсуждения с властями США. Такое заявление сделала заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон, которая является сестрой лидера страны Ким Чен Ына.
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