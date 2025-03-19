На Смоленщине проходят масштабные антипаводковые учения

В ходе следующей стадии смоленские спасатели отработают защиту населённых пунктов от природных пожаров В рамках первого этапа всероссийских командно-штабных учений сотрудники главного регионального управления МЧС отработали вопросы ликвидации последствий весеннего паводка в Смоленской области.
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