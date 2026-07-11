Мозаика вместо карты в лобной коре на фМРТ

Американские нейробиологи показали, что передняя часть лобной коры мозга – область, отвечающая за планирование, рабочую память и управление вниманием – устроена принципиально иначе, чем следует из стандартных нейровизуализационных исследований.
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