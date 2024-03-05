Для архангельских предпринимателей состоялся семинар о проблемах ограничений операций по банковским счетам

Представители УФНС, УФССП, Банка России и АО «Альфа-Банк» представили подробную информацию о причинах приостановления операций по счетам, о порядке наложения и снятия ареста со счетов, а также в целом по способам возобновления операций с валютой.
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