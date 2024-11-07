Путин предупредил об опасности глобального потепления для России

РИА Новости/Илья Тимин Глобальное потепление идет в России более быстрыми темпами, чем в других регионах мира и грозит стране серьезными последствиями, заявил 7 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
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