Путин предупредил об опасности глобального потепления для России

РИА Новости/Илья Тимин Глобальное потепление идет в России более быстрыми темпами, чем в других регионах мира и грозит стране серьезными последствиями, заявил 7 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".