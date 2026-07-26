Второй раунд квалификации Shenzhen Open 2026. Марко Фу vs Нг Он Йи (видео)

Марко Фу нокаутировал Нг Он Йи со счетом 5-1 во втором отборочном раунде турнира Shenzhen Open 2026 Марко Фу (фото: WST)Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/32 финала Трансляции, расписание - третий раунд квалификации Гонконгское дерби между Марко Фу и Нг Он Йи завершилось со счетом 5-1 в пользу Марко.