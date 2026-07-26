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Снукерист.ру

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Второй раунд квалификации Shenzhen Open 2026. Марко Фу vs Нг Он Йи (видео)

Второй раунд квалификации Shenzhen Open 2026. Марко Фу vs Нг Он Йи (видео)

Марко Фу нокаутировал Нг Он Йи со счетом 5-1 во втором отборочном раунде турнира Shenzhen Open 2026 Марко Фу (фото: WST)Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/32 финала Трансляции, расписание - третий раунд квалификации Гонконгское дерби между Марко Фу и Нг Он Йи завершилось со счетом 5-1 в пользу Марко.

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