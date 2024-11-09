Во Франции создали прокуратуру по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Рост торговли наркотиками на территории Франции потребовал создания национальной прокуратуры, занимающейся борьбой с незаконным оборотом наркотиков, заявили Дидье Миго и Брюно Ретайо, министры правительства Франции, 8 ноября пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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