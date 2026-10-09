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Татар-информ

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В Академии наук Татарстана открылась конференция к 150-летию Хади Атласи

В Академии наук Татарстана открылась конференция к 150-летию Хади Атласи

В Академии наук Республики Татарстан 8 октября начала работу международная научно-практическая конференция «Развитие исторической мысли и просветительства в тюрко-татарском обществе конца XIX – начала XX века».

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