Ансамбль старинной казачьей песни "Бузулук" играет песни на выставочном стенде. Любо, казаки!.
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Ансамбль старинной казачьей песни "Бузулук" играет песни на выставочном стенде. Любо, казаки!.