Скандал в парламенте: депутаты от оппозиции покинули заседание

Парламентская оппозиция покинула зал заседаний после того, как депутаты от PAS приняли в год выборов законы, изменяющие несколько правил организации выборов, включая утверждение закона о "почтовом голосовании" и назначение нового члена Центральной избирательной комиссии.
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