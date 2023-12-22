Чехия оказывает поддержку жертвам и пострадавшим в результате стрельбы в университете

Жители и власти Чехии оказывают помощь родным жертв стрельбы и раненым, сообщает ТАСС со ссылкой на ректорат Карлова университета, на философском факультете которого в Праге произошла в четверг эта трагедия.
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