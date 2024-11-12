В Госдуму внесут проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского

По словам Володина, при зачислении в школы детей мигрантов депутаты предлагают предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка.