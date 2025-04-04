Транспортные полицейские Анапы и общественники провели мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Сотрудники Анапского ЛО МВД России на транспорте и общественники провели для воспитанников ГКУ СО КК «Анапского социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних» и детей сотрудников полиции мероприятие патриотической направленности, в котором приняли участие более 50 детей.