Транспортные полицейские Анапы и общественники провели мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Сотрудники Анапского ЛО МВД России на транспорте и общественники провели для воспитанников ГКУ СО КК «Анапского социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних» и детей сотрудников полиции мероприятие патриотической направленности, в котором приняли участие более 50 детей.
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