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Верховный суд России запретил лишать прав водителя, не управлявшего машиной

Верховный суд России запретил лишать прав водителя, не управлявшего машиной

Верховный суд России признал неправомерным лишение водительских прав в ситуациях, когда водителя не было за рулем в момент остановки сотрудниками ДПС.

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