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В России ожидается аномально жаркая погода предстоящим летом

Был озвучен новый и неожиданный прогноз от метеорологов относительно предстоящего лета в России. По данным синоптиков, жители российских регионов могут столкнуться с рядом неприятных сюрпризов в летние месяцы текущего года.

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