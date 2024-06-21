В Госдуме рассказали, с какой суммы начнётся индексация пенсии для работающих пенсионеров

Стало известно, что будет с пенсионными деньгами, недополученными за годы работыИндексация пенсии для работающих пенсионеров, запланированная на 2025 год, начнётся не с суммы, которую они получают сегодня, а со ставки, установленной на 31 декабря 2024 года.
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