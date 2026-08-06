Олег Мельниченко объявил ограничения в небе Пензенской области

В Пензенской области введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов согласно плану "Ковер". Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на своём канале, уточняются детали ограничений для воздушного сообщения региона.
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